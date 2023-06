"Uma Bela Vida" é uma das primeiras apostas de junho da Netflix. O filme dinamarquês estreou-se esta quinta-feira, dia 1, e é descrito como "comovente, inspirador e emotivo".

Na longa-metragem, uma viúva de uma estrela pop descobre o talento secreto de um pescador e aproveita a oportunidade para tentar reaproximar-se da filha.

"Elliott é um jovem pescador com uma voz extraordinária que recebe a oportunidade de toda uma vida ao ser descoberto por Suzanne, uma agente musical de sucesso. Suzanne cedo junta Elliott a Lilly, a produtora que é também sua filha", resume o serviço de streaming.

"A caminho do estrelato, as dificuldades do passado do pescador põem tudo em causa, incluindo o seu romance incipiente com Lilly", acrescenta a Netflix.