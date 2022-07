Alden Ehrenreich vai integrar o elenco de "Ironheart", uma das próximas séries da Marvel Studios para o Disney+.

Embora não sejam conhecidos mais pormenores, a imprensa especializada diz ser um "papel chave" que faz assim o ator regressar ao mundo da Disney após ter sido o jovem Han Solo em filme a solo "Han Solo: Uma História de Star Wars" em 2018, cujo fracasso de bilheteira levou o estúdio a mudar as prioridades da saga do cinema para o streaming.

Com 32 anos, o ator foi uma descoberta de Francis Ford Coppola, que o colocou em "Tetro" (2009), antes do papel de um ator que não sabia representar em "Salve, César!" (2016), dos irmãos Coen, ter chamado a atenção de Hollywood e da Lucasfilm. No próximo ano, será visto nos cinemas em “Oppenheimer", um filme de Christopher Nolan.

Uma série com seis episódios que será lançada em 2023, a história de "Ironheart" tem Dominique Thorne no papel de Riri Williams, uma genial inventora que cria a armadura mais avançada desde o Homem de Ferro.

A personagem interpretada pela atriz de "Se Esta Rua Falasse" (2018) e "Judas e o Messias Negro" (2021) irá estrear-se no Universo Cinematográfico marvel em novembro com a sequela de "Black Panther".

No elenco inclui ainda Anthony Ramos ("Ao Ritmo de Washington Heights") e Lyric Ross (da série "This Is Us").