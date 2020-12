"Two Weeks to Live", nova comédia original da HBO Portugal, estreia-se no dia 23 de dezembro no serviço de streaming e é protagonizada por Maisie Williams, atriz que ficou conhecida por interpretar Arya Stark em "A Guerra dos Tronos".

A série conta ainda com Sian Clifford ("Quiz", "Fleabag"). "Esta nova comédia original conta uma história cómica de amor e vingança, que nasceu de uma partida aparentemente inofensiva, que corre terrivelmente mal", resume a HBO Portugal.

A primeira temporada acompanha Kim Noakes, uma jovem excêntrica de 20 e poucos anos que, desde o assassinato do pai, viveu quase toda a sua vida numa zona rural remota e isolada com a mãe, sempre preparada para o apocalipse.

"Sentindo-se obrigada a embarcar numa aventura tardia de maioridade, Kim vai à procura do assassino do pai e pelo caminho envolve os irmãos, Jay e Nicky, no seu plano", acrescenta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Produzida pela Kudos, uma empresa da produtora Banijay, esta comédia de humor negro também é protagonizada por Taheen Modak, Mawaan Rizwan, Jason Flemyng, Sean Pertwee e Thalissa Teixeira.