Depois da edição comemorativa dos 20 anos do "Big Brother", que chegou ao fim no passado fim de semana, a TVI tem uma nova aposta para as noites de domingo. "Boom", o novo programa de Marco Horácio, estreia este fim de semana, na noite do dia 9 de agosto, e promete arrancar muitas gargalhadas aos espectadores.

Em entrevista ao SAPO Mag, o apresentador garante que a nova aposta do canal vai animar toda a família. "É um concurso de cultura geral, mas é feito para toda a família. Tem quatro rondas e se os concorrentes cortarem o cabo errado... há uma bomba que explode na cara. É um programa que tem tudo para dar certo: tem cultura geral, tem pressão, tem o receio dos concorrentes que não sabem se vão cortar o cabo certo e é muito dinâmico, com um ritmo alucinante. É um formato aglutinador das famílias, dá para o mais pequeno e para o mais velho", frisa Marco Horácio.

"Isto vem um bocadinho no seguimento do 'Mental Samurai', do Pedro Teixeira, que também é um programa de cultura geral, mas com uma dinâmica diferente. Este aqui são duas equipas de quatro, com quatro rondas, com bombas a explodir, ainda é mais intenso e imprevisível, não deixando de ser um programa de cultura geral", explica o apresentador, lembrando que não tem o "six pack do Pedro Teixeira. "Posso não ser tão bonito como o Pedro Teixeira, nem ter o six pack do Pedro Teixeira, mas este programa não se pode perder porque é único, tem concorrentes espetaculares, tem bombas a explodir e é um programa que vai divertir toda a gente. É só colarem uma foto minha na cara do Pedro Teixeira e é o formato perfeito", graceja.

Para Marco Horário, os concorrentes são os grandes protagonistas do novo concurso de cultura geral da estação de Queluz de Baixo. "Neste programa fiz 72 novos amigos porque os concorrentes são, de factos, fantásticos. Os concorrentes fazem o programa porque foram muito bem preparados pela TVI, pela produtora Endemol, e depois também levavam com a 'esfrega do Horácio' antes de começarmos a gravar, para descontraírem. Temos concorrentes magnificos, que me divertiram, que nos vão divertir a todos em casa", sublinha.