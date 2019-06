Depois de ter vestido a pele de Arya Stark durante as oito temporadas de "A Guerra dos Tronos", Maisie Williams vai ser uma das protagonistas da comédia "Two Weeks to Live" (nome provisório), avança a Variety.

Segundo a revista, a série da Sky (Reino Unido) vai centrar-se numa história de amor e vingança. Na produção, a atriz veste a pele de Kim Noakes, uma jovem que perdeu o pai em circunstâncias obscuras.

O The Hollywood Reporter avança ainda que, depois da morte misteriosa do pai, a personagem de Maisie Williams vai viver para um meio rural, onde é obrigada a usar técnicas bizarras de sobrevivência.