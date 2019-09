Depois de "A Guerra dos Tronos", Sophie Turner está a preparar-se para abraçar um novo projeto. Segundo a Variety, a atriz, que vestiu a pele de Sansa Stark durante oito temporadas, será a protagonista de "Survive", uma nova série do serviço de streaming Quibi.

De acordo com a revista, a produção é uma adaptação do livro de Richard Abate e vai contar ainda com o ator Corey Hawkins.

Na série, os dois protagonistas vão ser os únicos sobreviventes de um acidente aéreo e estarão presos numa ilha. A Variety avança ainda que "Survive" deverá contar com episódios de curta duração (no máximo 10 minutos).