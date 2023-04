Após a notícia sobre uma série de televisão baseada nos livros da saga "Harry Potter", de J.K. Rowling, é a vez de acontecer o mesmo com "Twilight" ("Crepúsculo" em Portugal).

Depois do sucesso dos cinco filmes entre 2008 e 2012 que lançaram as carreiras de Kristen Stewart e Robert Pattinson, a The Hollywood Reporter confirmou que os livros de Stephenie Meyer também vão ter uma nova adaptação ao pequeno ecrã.

O projeto da Lionsgate Television está numa fase muito embrionária: não tem 'showrunner' e elenco. Também não existe a ligação a um canal ou plataforma de streaming.

Da mesma forma, não se sabe como será a adaptação: Sinead Daly, ligada a séries como "The Walking Dead: World Beyond" e "Raised by Wolves", irá escrever o argumento e está em coordenação com a Lionsgate TV para se decidir qual será a abordagem específica da história, que tanto pode passar por uma nova versão dos livros ou "uma ramificação diferente".

Fontes próximas dizem que é esperado o envolvimento de Stephenie Meyer.

Este é o segundo projeto em poucas semanas que a Lionsgate anuncia para rentabilizar o seu património mais mediático: em fevereiro foi confirmada uma nova série “Spartacus” com o seu criador Steven S. DeKnight.