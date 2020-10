Depois de ter trabalhado com Gordon Ramsay, Paul Walsh, Claude Bossi ou Dieter Koschina, Lúcia Ribeiro abraça uma nova aventura, a primeira no pequeno ecrã. A partir desta sexta-feira, dia 9 de outubro, a chef portuguesa protagoniza "Cozinhamos Contigo", o novo programa de produção própria do canal Casa e Cozinha.

Em conversa com o SAPO Mag, Lúcia Ribeiro conta que desde sempre gostou de cozinhar: "Entrava na cozinha com a minha avó, com a minha mãe e com a minha madrinha e, aos oito nove anos, já fazia as refeições para a família". "Mas nunca fui por esse caminho", acrescenta, relembrando que foi viver para Londres, tendo estudado Gestão Internacional e Espanhol.

"Depois de ter o meu segundo filho, de ter estado dois anos em casa, estava na hora de voltar a trabalhar (...) E pensei no que me faria feliz e decidi fazer um pequeno curso de cozinha na escola de Turismo de Faro", conta a chef portuguesa, explicando que depois decidiu fazer um curso "a tempo inteiro" em Londres.

E foi no Reino Unido que Lúcia Ribeiro começou a trabalhar em restaurantes de chefs com estrelas Michelin. "Trabalhar na cozinha do Gordon Ramsay é um pouco assustador para quem vem de outro tipo de cozinha, mas adorei. A organização ao máximo e tudo funciona na perfeição. Tudo tem de ser como eles querem, não há espaço para o erro", conta.

Depois da experiência em Londres, a chef voltou a Portugal e é atualmente sous-chef do Pine Cliffs Resort, no Algarve. Paralelamente, abraçou o desafio do canal Casa e Cozinha, estreando-se no pequeno ecrã. "Saltar da cozinha para a televisão foi assustador. Tinha muita pouca experiências em frente às câmaras, já tinha feito algumas sessões de fotografias ou vídeos... mas é totalmente diferente. Tive de aprender a falar a olhar para a câmara", confessa.

"Cozinhamos Contigo", a nova produção própria do canal, vai percorrer as cidades e os mercados mais tradicionais de Portugal à procura das melhores receitas. "São os portugueses a cozinhar connosco em casa, fomos pelos mercados portugueses, do Algarve ao Norte do país", explica a chef.

Em cada episódio de 25 minutos, uma equipa vai visita mercados de norte a sul do país para trazer uma sugestão de receita que será confecionada por Lúcia Ribeiro. "Os jornalistas foram aos mercados conversar com as pessoas. Eu depois, em estúdio, vejo as filmagens da equipa e a explicar como é que as pessoas podem fazer os pratos. Tento explicar às pessoas as técnicas e a maneira de confecionar", explica.

"Foi duro, foram dias muito longos, mas adorei a experiência. Espero ter a oportunidade de voltar a fazer. Vamos lá ver como correm as audiências", remata.

Paulo Bénard Guedes, diretor de programação do Canal Casa e Cozinha", confessa que está "muito satisfeito por estrear este novo programa que vem reforçar a aposta crescente que temos vindo a desenvolver em produção nacional, desta vez com uma série surpreendente que dá a conhecer a riqueza da nossa cultura gastronómica pelas mãos de uma das chefs mais conceituadas do país".