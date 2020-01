créditos: AFP

Depois do papel de Roland West na terceira temporada de "True Detective", em 2019, o ator encabeça uma série que vai procurar distinguir-se no panorama televisivo com um herói quase antiquado que aborda o caos com simplicidade.

"Vem de uma família de homens da lei e vive em Santa Clarita, onde há uma grande comunidade de bombeiros e agentes da lei", descreveu Dorff. "É uma espécie de 'cowboy' da Califórnia mas num mundo moderno".

Um dos pontos de interesse na trama é a relação de trabalho entre o novo xerife e a delegada Breanna Bishop, interpretada por Bex Taylor-Klaus, que expõe um homem tradicional a uma personalidade desconcertante.

"Penso que a audiência se vai identificar com o Bill e o facto é que ele tem uma mente aberta e gosta de aprender. Não acho que ele entenda tudo, chegou tarde à festa, mas está disposto a aceitar e a lidar com outras histórias de vida, outros géneros", disse Stephen Dorff. "Desde que seja uma boa pessoa, não quer saber do que alguém faz na intimidade. É da velha guarda mas não é um idiota".

Dorff disse ter uma relação próxima com a sala de escritores e que nunca diz falas em que não acredita. "Estou sempre a melhorar as coisas, é para isso que me pagam", afirmou. "Sei o que estou a fazer, há trinta anos que ando nisto. Trabalhei com os melhores realizadores do mundo e sei o que é bom e o que não é. Tenho bons instintos e confio neles".

A série tem ainda no elenco Brian Van Holt ("Cougar Town", "The Bridge"), Siena Goines ("Clínica Privada"), Mark Moses ("Donas de Casa Desesperadas", "Os Bravos do Pelotão") e Shane Paul McGhie ("After", "Do que os homens gostam").

Filmada em Albuquerque, Novo México, "Deputy" tem produção executiva de Will Beall, David Ayer, Chris Long e Barry Schindel, com Kimberly Harrison como 'showrunner'. É um projeto da eOne e da Fox Entertainment.

O primeiro episódio, "Graduation Day", atraiu 4,8 milhões de espectadores nos Estados Unidos e deu à Fox um aumento de 33% na audiência para a estreia nesse horário, em relação à temporada televisiva anterior.

A estreia em Portugal está marcada para segunda-feira às 22:15, na FOX.