Jeff Bridges, uma das personalidades mais reconhecidas e consistentes de Hollywood, membro de uma dinastia que inclui os seus pais, Dorothy e Lloyd, com quem se estreou em 1958, na série "Aventura Submarina", antes de se lançar ainda em tenra idade no cinema.

Seis décadas depois - o último projeto do ator em TV foi em 1996 - Jeff Bridges, hoje com 69 anos, volta com "The Old Man", da qual também é produtor executivo.

O ator vai interpretar o agente Dan Chase, que depois de deixar a agência de Inteligência, vive afastado do sistema até que um assassino tenta executá-lo. Aí, a personagem vê-se obrigada a conciliar o seu passado e o seu presente.

As gravações do episódio piloto começam no outono.