"Toda a gente está representada. Não há uma personagem nesta série com que alguém não consiga identificar-se", afirmou a executiva. "É fenomenal, nunca vi nada assim".

"Deputy" conta a história de Bill Hollister (interpretado por Stephen Dorff) que se torna xerife de Los Angeles após a morte inesperada do antecessor, e introduz uma maneira muito diferente de fazer as coisas, com pouca atenção a certas regras e sem medo de deitar algumas portas abaixo.

"Bill Hollister é um personagem tão refrescante, não há ninguém na televisão como ele. Faz o que nós todos queremos fazer", considerou Kimberly Harrison. "Quando li o guião, disse que esta era a pessoa que queria, se alguma coisa me acontecesse. Foi isso que me atraiu para o projeto, em paralelo à diversidade do elenco".

A série tem nos papéis principais Yara Martinez ("Jane The Virgin"), Brian Van Holt ("Cougar Town", "The Bridge"), Bex Taylor-Klaus ("Por Treze Razões", "The Killing"), Mark Moses ("Donas de Casa Desesperadas", "Os Bravos do Pelotão"), Siena Goines ("Clínica Privada") e Shane Paul McGhie ("After", "Do que os Homens Gostam").