"Desejo Obscuro" estreou-se em julho de 2020 na Netflix e rapidamente se destacou no top diário do serviço de streaming. Face à popularidade da série, a plataforma decidiu avançar com uma segunda temporada.

Os novos episódios chegam à Netflix a 2 de fevereiro. "Quanto mais os teus desejos se intensificam, mais as tuas intenções ficam sombrias", frisa o serviço de streaming.

Veja o teaser:

Na apresentação da série, a Netflix sublinha que a história é "íntima", "de suspense", "perturbadora" e de "roer as unhas".

Protagonizada por Maite Perroni, "Desejo Obscuro" acompanha Alma Solares, uma prestigiada advogada e professora universitária, que decide visitar a melhor amiga durante um fim de semana para a ajudar a 'processar a dor' do divórcio. "Durante a escapada, Alma conhece Dario Guerra, um jovem de 23 anos com o qual se envolve", avança a Netflix.

"Ao regressar a casa para junto do marido e filha, Alma está decidida a esquecer o seu lapso, mas a vida dela torna-se num autêntico inferno. Aquilo que começou como uma ligeira aventura dá lugar a uma paixão incendiária, seguida de uma perigosa obsessão que revela uma série de segredos sobre um passado fatídico ao qual todos os intervenientes estão ligados", resume o serviço de streaming.