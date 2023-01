Como é habitual, no final da emissão da passada segunda-feira de "Casa Feliz", João Baião e Diana Chaves entregaram o prémio do passatempo diário.

Os apresentadores do programa das manhãs da SIC conversaram por telefone com António, o vencedor do dia, que estava acompanhado pela sua esposa. Durante o passatempo, o espectador apostou que o jackpot estaria "Garagem", enquanto a sua mulher queria escolher o "Quarto".

O concorrente acabou por não ouvir a mulher e, pouco depois, os apresentadores revelaram que o prémio estava escondido no "Quarto".

"Ah, a sua mulher tinha razão, o jackpot estava no quarto", disse João Baião. "Olha, viste? O jackpot", disse a espectadora.

"Não faz mal, fica para a próxima. Amanhã liga outra vez e vai pelo palpite da sua mulher. (…) Calma senhor António, não tem problema, fica para uma próxima", brincou Diana Chaves.

Veja o vídeo: