Na emissão de "Cristina ComVida" desta quinta-feira, dia 15 de abril, a apresentadora recebeu vários convidados que fizeram pequenos discursos de motivação e partilharam as suas histórias.

No final do programa da TVI, Cristina Ferreira deixou uma mensagem aos espectadores. "No 'Cristina ComVida', a apresentadora terminou o programa como começou: com um discurso de motivação", resume a produção do talk show.

"Se há missão na vida é a de tocarmos os outros. Chamei essa mesma missão a mim há 17 anos, quando escolhi ser apresentadora de televisão. Sim, fui eu que escolhi, naquele dia e hoje. Continuo a escolher estar aqui a abrir-lhe a porta e a tentar a fazer a diferença na vida de alguém. Mas acima de tudo a tentar fazer a diferença todos os dias na minha vida", frisou a apresentadora.

"O eu pode ser tanto mais do que ser egoísta", rematou.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e o vídeo soma centenas de partilhas.

Veja o vídeo: