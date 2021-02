Marina Maranhão subiu ao palco do "The Voice Kids" na última ronda de "Provas Cegas", que foi para o ar no passado domingo, dia 21 de fevereiro. No programa de talentos da RTP1, a jovem interpretou o tema "All I Ask", um dos maiores sucessos da britânica Adele.

A concorrente surpreendeu os jurados e conseguiu virar as cadeiras de Carolina Deslandes e Carlão. "Devo ter ficado surdo de repente, devo ser burro. Não sei porque não virei, já me arrependi", frisou Fernando Daniel.

"A Marinha Maranhão escolheu difícil, mas conseguiu virar duas cadeiras. Vamos voltar a ouvi-la na próxima fase do The Voice Kids, na equipa do Carlão", resume a produção do programa de talentos da RTP1.

