A atriz Jennifer Carpenter vai juntar-se ao elenco da nova minissérie de "Dexter". A atriz vestiu a pele Debra Morgan, personagem que morreu na última temporada da série.

Segundo o The Hollywood Reporter, a irmã de Dexter Morgan vai aparecer nos novos episódios em várias cenas de flashback.

Segundo a HBO Portugal, além de Michael C. Hall, o elenco da minissérie vai contar com Clancy Brown, Julia Jones ("Westworld"), Alano Miller ("Sylvie’s Love"), Johnny Sequoyah ("Believe") e Jack Alcott ("The Good Lord Bird"). John Lithgow, que interpretou o Trinity Killer, também vai regressar.

"Clancy Brown vai interpretar o vilão Kurt Caldwell. Julia Jones vai ser Angela Bishop, a primeira chefe de polícia indígena americana na sua cidade, no interior do estado de Nova Iorque. Alano Miller vai interpretar Logan, um sargento do Departamento de Polícia de Iron Lake e assistente do treinador de luta livre da escola secundária local. Johnny Sequoyah vai ser Audrey, a ousada e obstinada filha adolescente de Angela Bishop. Jack Alcott vai interpretar Randall, com quem Dexter (Michael C. Hall) tem um encontro inesperado significativo", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Veja o teaser:

De acordo com as informações partilhadas, os novos episódios vão dar continuidade à oitava e última temporada, que foi para o ar em 2013. O ator Michael C. Hall vai continuar a assumir o papel principal, voltando a volta a interpretar o assassino em série que trabalha como analista forense.

Segundo o site TV Line, nos novos episódios, o protagonista vai trocar Miami pelo estado de Nova Iorque, mais concretamente pela pequena cidade fictícia Iron Lake.