Cristina Ferreira vai estar no "Jornal das 8", da TVI, no próximo domingo, 13 de setembro, dia em que estreia a nova edição do "Big Brother". Nas redes sociais e na antena do canal, os vídeos promocionais da conversa já foram divulgados.

A entrevista no "Jornal das 8" será a primeira de Cristina Ferreira desde a sua saída da SIC, em julho. Além disso, será a primeira vez que a apresentadora falará do sue novo cargo, de Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

"Dia 13. A revolução", escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais, juntamente com o vídeo promocional da entrevista.

Veja o vídeo: