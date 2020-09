"Dia de Cristina" é quando a apresentadora quiser. Depois da estreia na passada quarta-feira, dia 23 de setembro, Cristina Ferreira regressa ao pequeno ecrã com o seu programa já esta terça-feira, dia 29.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora confirmou a emissão, partilhando um pequeno vídeo do talk show da TVI. No teaser, Cristina Ferreira promete uma emissão repleta de "surpresas", "emoções" e "alegria".

Veja o vídeo: