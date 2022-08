"Thor: Amor e Trovão" ficará disponível a 8 de setembro no Disney+.

O mais recente filme da Marvel é um dos destaques anunciados esta segunda-feira para o "Dia do Disney+", um evento anual em que são apresentadas novidades das marcas icónicas do serviço: Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars", National Geographic e Star.

"Thor: Amor e Trovão" ficará disponível exatamente 60 dias após a estreia nos cinemas americanos, o que confirma já um ajustamento em Hollywood à era da pós-pandemia, em que quanto maior e mais prolongado for o sucesso nas salas, mais tarde o filme será lançado em streaming: tal como outros estúdios e embora nunca tenha verbalizado a política, a Disney estava a fazê-lo cerca de 45 dias depois.

Para o Dia do Disney+ já tinham sido antecipadas as estreias de "Pinóquio", uma nova versão em imagem real com Tom Hanks; um novo episódio de "She-Hulk: A Advogada"; e o primeiro da série de animação "Cars on the Road", e das séries documentais “Growing Up” e "Epic Adventures with Bertie Gregory".

Entre as novidades anunciadas esta segunda-feira estão documentários sobre a produção de "Thor: Amor e Trovão" e da série "Obi-Wan Kenobi"; a curta-metragem "Remembering", com a vencedora de um Óscar Brie Larson; uma nova curta-metragem "Os Simpsons" chamada "Welcome to the Club"; a estreia "Tierra Incógnita", uma série de terror e suspense com produção totalmente desenvolvida na América Latina; as versões 'sing-along' dos filmes de animação dos dois filmes "Frozen"; e de um especial com as danças mais memoráveis do programa "Dancing with the Stars".