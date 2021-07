Diana Chaves celebrou 40 anos no passado domingo, dia 11 de julho, e a emissão desta segunda-feira do programa "Casa Feliz" contou com momentos especiais dedicados à apresentadora e atriz da SIC.

"Acordo sempre feliz, é um facto, mas acordar e saber que venho para aqui trabalhar com todos vocês… eu gosto muito de vocês e sinto-me mesmo muito bem, muito acarinhada e muito protegida", confessou Diana Chaves.

Em conversa com João Baião, a apresentadora relembrou que abraçou o projeto há um ano, depois da saída de Cristina Ferreira. "Há um ano começámos esta aventura em circunstâncias atípicas, como todos sabemos, de um dia para o outro. Mas há coisas que não acontecem por acaso e eu acho que, se calhar, foi um das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente", frisou.