Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, o ambiente de festa espalha-se por todas as cidades. No Porto, a entrada em 2020 foi ao som de Miguel Araújo e Tiago Nacarato, que atuaram para milhares de pessoas na Avenida dos Aliados.

A RTP1 acompanhou os festejos na cidade Invicta e uma das entrevistas tornou-se viral nas redes sociais. O vídeo do momento foi partilhado por Filomena Cautela na sua conta no Instagram e soma mais de 88 mil visualizações.

"Sou muito fã desta miúda, mas alguém me explica a expressão, 'dinheiro até vir com o Chico'? Identifiquem toda a gente que vai curtir isto e que possa ajudar-nos no 'De onde vem? O que traduz?'. Enfim, questões que inquietam e que realmente importam", escreveu a apresentadora.

Nos comentários, os seguidores da apresentadora explicam que a expressão "dinheiro até vir o Chico" significa abundância.

Veja o vídeo: