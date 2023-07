A RTP1 está a preparar a nova temporada do "The Voice Portugal". Esta segunda-feira, dia 10 de julho, o canal anunciou novidades no leque de mentores.

Marisa Liz, que faz parte do programa há 10 anos, desde 2014, vai deixar a sua 'cadeira'. Diogo Piçarra, que se estreou em 2019 como mentor, também não vai regressar, assim como Dino D' Santiago e Carolina Deslandes.

Nas redes sociais, a RTP1 confirmou que Fernando Daniel, Sónia Tavares, Sara Correia e António Zambujo serão os novos mentores da temporada de 2023.