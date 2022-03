"Em circunstâncias normais, o silêncio seria a nossa única reação possível. No entanto, a CMTV mandou um enviado especial. Mandou um enviado especial a Kyiv e, portanto, em breve, podemos não ter Europa, mas programa temos", gracejou o humorista no programa da SIC.

No "CM Jornal", Carlos Rodrigues, diretor-geral do Correio da Manhã e da CMTV, comentou a emissão de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha". "A partir do momento em que desses 11 dias de trabalho se retira 20 minutos de erros e se faz disso uma espécie de gozo isso passa a ser um ataque", frisou.

"O trabalho do Francisco Penim, do André Germano e da CMTV nesta guerra é meritório, merece os nossos parabéns e o reconhecimento por parte dos portugueses", defendeu.

"É muito fácil para todos nós num gabinete climatizado, num estúdio como estamos aqui hoje, criticar o trabalho de outro profissional", rematou Carlos Rodrigues.