"Não farei uma triagem, não escolherei o tipo de comentários que faço, de acordo com o que as famílias gostam mais ou menos, porque acho que também não foi para isso que fui contratada. Falarei sempre do que vejo dentro da casa. (...) Enquanto aqui estiver, vou continuar a dizer exatamente tudo aquilo que penso, no tom que me apetece, independentemente de agradar a amigos ou a familiares", disse a comentadora, citada pelo site Selfie, da TVI.

Na reta final da gala, somando as votações dos concorrentes e do público, sete participantes do reality show foram escolhidos para irem a votação. Na casa, Ana Catharina, Daniel Monteiro, Diogo e Noélia foram os nomeados. Já o público escolheu Pedro Alves e Jéssica, enquanto Sandrina recebeu uma nomeação direta pela quebra das regras do jogo.

Nas redes sociais, a gala foi um dos assuntos que mais deu que falar. No Twitter, em Portugal, o "Big Brother" foi o assunto mais comentado da noite.

