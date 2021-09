"Y: O Último Homem", a nova série original exclusiva do Disney+, estreia-se a 22 de setembro com três episódios, sendo os seguintes disponibilizados todas as quartas-feiras.

Na saga, todos os homens do planeta morrem. Menos um: Yorick Brown, personagem interpretada por Ben Schnetzer. "A série atravessa um mundo pós-apocalíptico em que um evento cataclísmico dizima todos os mamíferos com o cromossoma Y à exceção de um homem cisgénero e do seu macaco de estimação. A série acompanha os sobreviventes neste novo mundo à medida que tentam restaurar o que se perdeu e procuram a oportunidade de construir algo melhor", resume o serviço de streaming,

O elenco conta com Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang, Elliot Fletcher e Juliana Canfield.

A série foi desenvolvida para a televisão por Eliza Clark, que é também a criadora e produtora executiva juntamente com Nina Jacobson e Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Brian K. Vaughan e Pia Guerra..

Veja o trailer: