"Eu Faço Tudo Por Amor!" é o novo programa de Filomena Cautela na RTP1. O formato estreou-se domingo, dia 21 de agosto, e contou com Aurea como convidada especial.

Em cada episódio, "casais de todo o país, com diferentes idades e histórias de amor bem distintas, estão dispostos a provar que são capazes de tudo pela sua cara-metade". "Em cada programa, os pares românticos vão enfrentar grandes e surpreendentes desafios, mas apenas um vai levar para casa o prémio de sonho! Estarão os portugueses dispostos a ir ao limite por amor? É o que vamos saber", resume o canal em comunicado.

A primeira emissão de "Eu Faço Tudo Por Amor!" foi elogiada nas redes sociais. O episódio pode ser visto online, na RTP Paly.

"Obrigada a todos os que gentilmente mandaram mensagem sobre a estreia de hoje. (...) Um formato que vai correr o mundinho e que estreia aqui em Portugal. Quer-se divertido, despretensioso e com uma boa dosagem de parvoíce e muito boa música. São só oito programas feitos de forma hercúlea por uma equipa incrível da Shine e da Valentim de Carvalho. As estrelas do programa são os concorrentes e uma banda extraordinária", escreveu Filomena Cautela nas redes sociais.