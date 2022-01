Na emissão de sexta-feira, dia 21 de janeiro, de "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira recebeu Rui Rio. A conversa do humorista com o presidente do PSD liderou audiências, tendo sido o segmento mais visto do programa da SIC, que também foi o mais visto do dia.

A entrevista registou 24,9% de share e foi acompanhada por cerca de um milhão e 210 mil espectadores. Já a primeira parte de "Isto é Gozar Com Quem Trabalha" registou 23,6% de share.

A conversa entre Ricardo Araújo Pereira e Rui Rio também se destacou nas redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal. O momento em que o presidente do PSD mostra uma Orçamento do Estado alternativo tornou-se viral.

Veja o vídeo:

"Desde três médicos de família para cada português, até viagens a Marte, o Orçamento do Estado 2022 tem de tudo. Agora já percebo porque o Zé Albino ficou desolado com o seu chumbo e pede a vossa ajuda para partilhar", gracejou Rui Rio na sua conta no Instagram.

Leia algumas das reações dos espectadores:

Esta segunda-feira, dia 24 de janeiro, João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) é o convidado do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha"