É hora de dizer adeus ao "Carpool Karaoke". Para a última edição do segmento do "The Late Late Show", Adele decidiu surpreender James Corden, um dos seus melhores amigos, dando-lhe boleia até ao trabalho.

Ao contrário de 2016, desta vez foi a cantora britânica a conduzir o carro pelas ruas de Los Angeles. Segundo a Variety, o vídeo da estreia de Adele no "Carpool Karaoke" é o mais visto de sempre da rubrica, com mais de 260 milhões de visualizações.

"Foi um choque para mim, não sabia. Pensei que a nossa última 'boleia' foi com a Diddy (...) Mas aconteceu a surpresa com a Adele", confessou o apresentador à revista.

No passeio de carro, entre gargalhadas e muitas lágrimas, James Corden e Adele recordam alguns dos momentos mais do segmento do "The Late Late Show" e conversam sobre a sua amizade. Na viagem, os britânicos cantam temas como "Rolling in The Deep" ou "Hometown Glory".

Veja o vídeo: