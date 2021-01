Adriano Casal foi um dos convidados da emissão da passada terça-feira, dia 19 de janeiro, de "Dois às 10".

No programa da TVI, o convidado contou que vivia com grandes dificuldades. "Adriano recebeu um prémio de 73 mil contos, aproximadamente 400 mil euros,, no jogo. Pouco tempo depois, voltou a ficar sem nada", explicou a produção do formato.

Já na emissão desta quinta-feira, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz partilharam a notícia de que Adriana Casal tinha falecido. "Temos uma notícia triste. (...) Tivemos há dias, sentado neste sofá, o Adriano, um senhor que nos veio contar que passar fome e frio já fazia parte do seu quotidiano. Já era normal", começou por lembrar o apresentador.

"A ajuda, que era muita, chegou tarde. O Adriano morreu hoje de manhã, foi o presidente da Junta de Freguesia que confirmou à nossa redação", revelou Cláudio Ramos. "O Adriano faleceu com uma paragem cardiorrespiratória esta manhã", acrescentou a apresentadora da TVI.