"Dollface" é uma das apostas de julho da HBO e já conquistou espectadores de todo o mundo - a série estreou originalmente em 2019 no serviço de streaming Hulu e chega a Portugal a 17 de julho. A segunda temporada da produção protagonizada por Kat Dennings e produzida por Margot Robbie já está confirmada.

Na série, a protagonista, Jules, "acaba de ser abandonada pelo namorado de longa data e tenta recuperar as amigas e 'voltar ao mercado'. "Recentemente solteira em Los Angeles, ela embarca numa viagem surreal para redescobrir o poder da amizade feminina", explica a HBO Portugal.

"Repleta de imagens emocionantes e engraçadas que refletem as inseguranças claramente femininas, esta série explora a forma como as incontáveis ​​'regras' relacionadas com o que é ser uma mulher perfeita em 2019 e os relacionamentos nos mantêm sãos num tempo cheio de inúmeras expectativas", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

Além de Kat Dennings ("Two Broke Girls"), Brenda Song, Shay Mitchell, Esther Povitsky, Goran Visnjic, Camilla Belle e Macaulay Culkin também fazem parte do elenco de "Dollface"