A contagem decrescente para o Natal já começou, pelo menos na Netflix. O serviço de streaming estreia a 22 de novembro o filme "Dolly Parton: Um Natal na Praça".

"Regina Fuller, uma mulher abastada e execrável, regressa à sua pequena cidade natal após a morte do pai para despejar todos os inquilinos e vender as propriedades para a construção de um centro comercial — logo quando o Natal está a chegar. No entanto, após ouvir as histórias dos habitantes locais, recuperar laços com uma antiga paixão, e aceitar a orientação de um anjo verdadeiro, Regina começa a mudar de atitude. Esta é uma história sobre família, amor e como o espírito natalício de uma pequena cidade pode derreter até o mais gelado dos corações", avança a Netflix.

O elenco é composto por Dolly Parton, Christine Baranski, Jenifer Lewis e Treat Williams, e a realização e coreografia está a cargo de Debbie Allen, vencedora de três Emmy e três Globos de Ouro. O filme inclui 14 canções originais com música e letra de Dolly Parton.

Veja o trailer:

"Dolly Parton: Um Natal na Praça" é uma produção da Magnolia Hill Productions e da Sandollar Productions em associação com a Warner Bros. Television, para a Netflix. A produção executiva inclui Sam Haskell, a argumentista Maria S. Schlatter, Debbie Allen e Dolly Parton.