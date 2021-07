Os nomeados para a edição de 2021 dos Emmys foram anunciados esta terça-feira, dia 13 de julho. A nomeação de Don Cheadle, que já esteve 11 vezes na corrida aos prémios da Television Academy, na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Drama foi uma das grandes surpresas.

O ator conquistou a nomeação pela sua participação de 98 segundos no episódio piloto de "O Falcão e O Soldado do Inverno". Nas redes sociais, o norte-americano confessou ter ficado surpreendido por estar na corrida ao Emmy.

"Obrigado, simpatizantes, desculpem, 'haters'", escreveu Don Cheadle na sua conta no Twitter. "Também não percebo. Maaaaas vamos...", rematou.

Em "O Falcão e O Soldado do Inverno", Don Cheadle interpretou James Rhodes em apenas duas cenas, uma delas sem qualquer diálogo.

Veja a cena:

"The Crown" e "The Mandalorian" lideram a corrida para a 73.ª edição dos prémios Emmy de televisão, empatadas nas 24 nomeações, de acordo com o anúncio feito esta terça-feira pela Academia de Televisão dos Estados Unidos.

As duas séries dramáticas da Netflix e a da Disney+ são seguidas, em número de nomeações, pela minissérie da Marvel/Disney+ "WandaVision", com 23, por "A História de Uma Serva" (21), da Hulu/MGM, a partir da obra de Margaret Atwood, pelo histórico e multipremiado programa de comédia da NBC "Saturday Night Live" (21), pela 'sitcom' "Ted Lasso", da Apple TV (20), por "Lovecraft Country", da HBO (18), outra série dramática, e pelas produções "The Queen's Gambit", da Netflix (18), e "Mare of Easttown", da HBO (16).

Em termos de produtoras/difusoras, segundo os números divulgados pela academia norte-americana de televisão, é a plataforma HBO que lidera as nomeações, com um total de 130 (incluindo a HBO Max), seguindo-se a Netflix, com 129, a Disney+, com 71, e a cadeia de televisão NBC, em quarto lugar, com um total de 46 nomeações.

A lista de candidatas a melhor série dramática demonstra igualmente o domínio de produções das plataformas de 'streaming', nos Emmy, com "Lovecraft Country", da HBO, "Bridgerton", da Netflix, "Pose", da FX, e "The Boys", da Prime Vídeo/Sony, às quais se juntam as multipremiadas "The Handmaid's Tale" ("A História de Uma Serva"), com a quarta temporada concluída, e "This is Us", da NBC, a única vinda de uma cadeia tradicional de televisão, que prepara a estreia da sexta e última temporada para 2022.

Para melhor série de comédia, foram nomeadas as novas produções "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "Pen15" e "Ted Lasso", que se juntaram as já veteranas "black-ish" e "O Método Kominsky".

Os atores Jonathan Majors ("Lovecraft Country"), Josh O'Connor ("The Crown") e Regé-Jean Page ("Bridgerton") receberam as suas primeiras nomeações dos Emmy para melhor ator, em série dramática, juntando-se a anteriores vencedores desta categoria: Sterling K. Brown ("This is Us"), Billy Porter ("Pose") e Matthew Rhys ("Perry Mason").

Emma Corrin ("The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Uzo Aduba ("In Treatment"), Jurnee Smollet ("Lovecraft Country") e Mj Rodriguez ("Pose") são as candidatas a melhor atriz em série dramática.

Noutras categorias de representação, destacam-se as nomeações de Kate Winslet ("Mare Of Easttown"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha) e Elizabeth Olsen ("WandaVision"), em melhor atriz em minissérie dramática, e Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Jean Smart ("Hacks"), Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Allison Janney (Mom") e Aidy Bryant ("Saturday Night Live"), na área de comédia.

Jason Sudeikis (Ted Lasso") recebeu a sua primeira nomeação como ator, numa série de comédia, enquanto o anterior vencedor Kenan Thompson, já distinguido com um Emmy pelo trabalho em "Saturday Night Live", foi agora nomeado pelo programa em nome próprio, "Kenan". Anthony Anderson ("black-ish"), seis vezes nomeado nesta categoria, Michael Douglas ("O Método Kominsky") e William H. Macy ("Shamless") são os outros nomeados em comédia.

"Last week tonight", de John Oliver, com mais de 20 prémios Emmy conquistados em oito temporadas, permanece entre os candidatos a melhor programa de comédia, com sete nomeações.

"Friends: The Reunion", que no final de maio reuniu o elenco da 'sitcom' estreada nos anos de 1990, consegue quatro nomeações, na área de melhor programa especial.

Os vencedores serão conhecidos em 18 de setembro, numa cerimónia a realizar em Los Angeles, a partir das 20h00 locais (4h00 do dia seguinte, em Portugal Continental).