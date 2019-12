"Don’t F**k With Cats", a nova minissérie documental da Netflix, é já considerada uma das produções mais perturbadoras da Netflix. A história arranca com um vídeo partilhado no Youtube que descreve graficamente a tortura e morte de dois gatos bebés.

"Quando um homem misterioso publica um vídeo em que mata dois gatinhos, utilizadores da internet de todo o mundo entram em ação para tentar encontrar o culpado. Sentindo-se encorajado pela atenção recebida, o assassino passa a publicar vídeos cada vez mais perturbadores, até que comete o homicídio", descreve o serviço de streaming na descrição da minisséries de três episódios.

Apesar das autoridades não avançarem com uma investigação a série sobre o caso, o grupo de cidadãos que se reuniu nas redes sociais consegue descobrir a identidade do criminoso canadiano. Além dos vídeos com gatos, em 2012, Luka Rocco Magnotta, partilhou também um vídeo com o homicídio de um estudante chinês que conheceu durante um encontro.

Veja o trailer: