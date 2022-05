Na noite desta quinta-feira, dia 12 de maio, a TVI estreou "Cristina e Kasha - Sítio Bom", documentário sobre Francisco Maria Pereira, membro dos D.A.M.A e conhecido por Kasha. No especial, o cantor revelou as razões pelas quais decidiu entrar na primeira edição de 2022 do "Big Brother Famosos", da TVI.

"É numa conversa pós Big Brother que eu sou surpreendida pelas verdadeiras razões pelas quais o Kasha entrou no Big Brother", frisou Cristina Ferreira nas redes sociais.

No documentário, que começou a ser gravado em dezembro de 2021, Kasha fala sobre os períodos mais difíceis da sua vida e os projetos para o futuro.

Veja aqui "Cristina e Kasha - Sítio Bom"