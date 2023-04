Kit Harington, ator que vestiu a pele de Jon Snow em "A Guerra dos Tronos", vai juntar-se ao elenco da terceira temporada de "Industry". Segundo o Deadline, o britânico vai interpretar Henry Muck, um CEO e fundador de uma empresa de tecnologia verde.

Depois de ter estreado a segunda temporada este verão, a série dramática que decorre no mundo da alta finança tinha continuado a ser escrita e recebeu sinal verde para continuar.

A data de estreia dos próximos capítulos não foi anunciada. Em Portugal, as duas primeiras temporadas estão disponíveis na HBO Max.

"Industry" acompanha um grupo de jovens banqueiros que criam as suas identidades num ambiente de alta pressão, alimentado por sexo e drogas, no escritório do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres.

Na segunda temporada, que teve lugar um ano após o auge da pandemia, "os banqueiros graduados já não se podem continuar a esconder atrás do seu estatuto de novatos", descreve a HBO Max em comunicado. "O mercado está a disparar, e a Pierpoint está de volta ao trabalho com baterias carregadas e mais paranóica do que nunca. A nova administração dos EUA será como gasolina em chamas - uma injeção de energia do Atlântico que coloca em cheque cada funcionário. Agora Harper (Herold), Yasmin (Abela) e Robert (Lawtey) devem impulsionar novos negócios e criar novas alianças dentro e fora do escritório, enquanto a Pierpoint e os seus banqueiros júniores procuram aproveitar todas as vantagens no mundo pós-COVID", resume ainda a HBO Max.

A segunda temporada assinalou o regresso dos protagonistas Myha'la Herrold (“Bodies, Bodies, Bodies”) como Harper Stern, Marisa Abela (“Cobra”) como Yasmin Kara-Hanani, Harry Lawtey (“The Pale Blue Eye”) como Robert Spearing e David Jonsson (“Deep State”) como Gus Sackey. Da "Admnistração", voltaram Ken Leung (“Old” e "High Maintenance” da HBO) como Eric Tao e Conor MacNeill (“Artemis Fowl”) como Kenny Kilblane. O elenco da primeira temporada que regressa inclui também Sarah Parish como Nicole Craig, Nicholas Bishop como Maxim Alonso, Sagar Radia como Rishi Ramdani, Mark Dexter como Hilary Wyndham e Caoilfhionni Dunne como Jackie Walsh.

Já os novos nomes incluíram Alex Alomar Akpobome (“Twenties”) como Danny Van Deventer, um diretor executivo prodígio do escritório de Nova Iorque; Indy Lewis (“La Fortuna”) como Venetia Berens, a nova recruta de Yasmin na área de vendas e taxas de câmbio; e Katrine de Candole (“Dominion”) como Celeste Pacquet. Jay Duplass (“The Chair”) surge como o respeitável gerente de fundos Jesse Bloom; Sonny Poon Tip (“Anatomy of a Scandal”) como o seu filho Leo Bloom; e Adam Levy (“The Witcher”) como o pai playboy de Yasmin, Charles Hanani.

"Industry" é criada, escrita e produzida por Mickey Down e Konrad Kay e escrita e produzida por Jami O'Brien. A série é uma produção Bad Wolf para HBO/BBC e tem produção executiva de Jane Tranter, David P. Davis, Ryan Rasmussen e Ben Irving para a BBC. Outros argumentistas incluem Matthew Barry, Zara Meerza, Joseph Charlton e Charly Evon Simpson. Os realizadores são Birgitte Stærmose, Isabella Eklöf e Caleb Femi.