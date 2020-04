A 18º temporada de "Keeping Up With the Kardashians" estreia este fim de semana em Portugal. Os novos episódios arrancam no domingo, dia 5 de abril, às 20h00, no Canal E!.

A nova temporada promete "drama, muito drama" e momentos de tensão. "A tensão está no ar: Kim e Kourtney agridem-se fisicamente durante uma discussão sobre a viagem da irmã Kylie até Paris, para assistir a um desfile de moda mesmo estando doente. Mas não é tudo: segredos expostos, férias em família e aproximações românticas inesperadas... tem mesmo que ver para crer", avança o canal em comunicado

Antes da estreia dos novos episódios, este sábado, a partir das 15h00, e no domingo, às 13h00, o canal E! vai recordar a 17ª temporada do reality show.

"Não lhe vamos contar tudo, mas se é tão fã como nós, sabe o que nunca falta neste reality show: drama, muito drama", garante o canal em comunicado.