Já há data para o regresso de "Hacks" à Max. A quarta temporada estreia-se no dia 11 de abril, com dois episódios. Os restantes capítulos chegam todas as sextas-feiras, durante quatro semanas.

Já os episódios sete e oito estreiam-se a 16 de maio, seguindo-se o episódio nove a 23 de maio. O final de temporada está marcado para o dia 30 de maio.

Na quarta temporada, a tensão vai aumentar à medida que Deborah e Ava se esforçam para dar início ao seu programa de late-night e fazer história com ele.

Na terceira temporada de “Hacks”, Jean Smart e Hannah Einbinder provaram que uma dupla improvável de mulheres pode ser incrivelmente engraçada. A série regressou em maio de 2024, um ano após o final da segunda temporada, na qual as duas personagens seguiram caminhos distintos.

Enquanto Deborah Vance aproveita o sucesso do seu programa especial de comédia ‘stand-up’, Ava investe na sua relação amorosa e em novas oportunidades em Los Angeles. Aquilo que vai juntá-las novamente é a oportunidade de Vance conseguir aquilo que sempre quis: o seu próprio programa ‘late night’.

Veja o teaser: