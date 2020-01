Imagine que estava a fazer compras e, de um momento para outro, aparecia ao seu lado Dua Lipa a dizer frases aleatórias? Foi o que aconteceu numa loja nos Estados Unidos.

Desafiada por Ellen DeGeneres, a cantora disfarçou-se e pregou algumas partidas aos clientes de uma loja norte-americana. Para as conversas com os espectadores do programa, a artista apenas citou letras dos seus maiores singles.

Veja o vídeo: