A cantora holandesa Iris Feijen, que não tem qualquer ligação a Portugal, e o guitarrista português Tiago conquistaram os espectadores e os jurados do programa de talentos holandês "We Want More". Ao longo das várias fases do concurso televisivo, a dupla Fadopelos2 apresentou vários fados e este domingo, dia 16 de agosto, venceu o grande prémio final.

"Totalmente sem expectativas, Iris Feijen e o seu guitarrista Tiago (Fadopelos2) iniciaram a sua aventura no programa de talentos do canal SBS6 'We Want More'. Na noite de domingo ganharam o prémio final de 100 mil euros com a canção muito pessoal e sensível 'Sei de um rio'", escreve o site holandês Noordhollands Dagblad.

Ao longo das várias galas do programa, a dupla apresentou vários temas de fadistas portugueses. "Meu Amor Marinheiro", de Carminho, "Meu Fado", de Mariza, e "Sei de um Rio" foram as canções apresentadas pela dupla ao longo da edição do concurso do canal SBS6.

Veja a atuação na final do programa: