Há estrelas e estrelas e Dwayne Johnson é maior de todas na Netflix.

"Antecipando-se" ao anúncio oficial, o ator festejou a época festiva da Ação de Graças nos EUA anunciando que "Aviso Vermelho", lançado a 12 de novembro, é o filme original mais visto de sempre da plataforma.

"Em apenas 11 dias, vocês oficialmente tornaram 'Aviso Vermelho' o maior filme de sempre da Netflix. Quebrando todos os recordes existentes", partilhou nas redes sociais, servindo-se com um copo da sua marca de tequila.

O filme original mais visto de sempre na Netflix nos primeiros 28 dias era "Às Cegas", de 2018, protagonizado por Sandra Bullock, com 282,02 milhões de horas. Até quarta-feira passada, o novo filme estaria com 278 milhões de horas.

Mas Dwayne Johnson acrescentou aos fãs que, "como uma força imparável, vocês também estão a tornar 'Aviso Vermelho' o título mais visto na história da Netflix em cinema ou televisão".

Embora ainda não existam dados oficiais, a sugestão é que o filme também com Gal Gadot e Ryan Reynolds pode ultrapassar a destacada liderança da série sul-coreana "Squid Game", com 1,650,450,000 horas de visualização em todo o mundo nos primeiros 28 dias de exibição (sim, mais de 1,6 mil milhões).

Recorde-se que a Netflix lançou um novo site (top10.netflix.com) que revelará todas as terças-feiras o TOP 10 das audiências de filmes e séries, alterando a divulgação das suas medições de audiências: passa a ser o total de horas visualizadas, um método alinhado por exemplo com uma das maiores empresas medidoras de audiências, em vez de dois minutos contarem como visualização do programa.

Os TOPs de maiores sucessos da Netflix de sempre juntam as audiências para os primeiros 28 dias de exibição.

"Aviso Vermelho", que também foi lançado nos cinemas portugueses, anda à volta de John Hartley, o melhor analista do FBI (Johnson), que usa Nolan Booth, o maior ladrão de arte do mundo (Reynolds), para apanhar "O Bispo", a ladra de arte mais procurada de sempre (Gadot), numa corrida alucinada por vários destinos do mundo.

Com um orçamento acima de 200 milhões de dólares, também é o mais filme mais caro da Netflix.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.