O Universo Cinematográfico Marvel está em constante mudança e uma das mais fortes no início da Fase 4 (que engloba estreias entre 2021 e 2023) é a ausência de Steve Rogers, que a maior parte do mundo conheceu enquanto Capitão América. Mas o seu legado continua através dos dois aliados mais próximos, o Falcão e o Soldado do Inverno, figuras presentes em vários filmes até aqui mas que agora ganham protagonismo. Ou melhor, são obrigados a dividi-lo numa minissérie que cruza os seus destinos, por muito que os seus temperamentos contrastem. E dessa dinâmica de feitios em choque apesar da partilha de ideais nasce uma aventura que assume a influência de vários buddy movies.

"Podemos ir da crueza de '48 Horas' à comédia de 'Hora de Ponta', e algures no meio encontramos os primeiro 'Arma Mortífera' e o primeiro 'Bad Boys'", aponta o criador da minissérie, Malcolm Spellman ("Empire"), ao identificar parte da linhagem de "O Falcão e o Soldado do Inverno". A aposta, que conta com seis episódios, promete explorar tanto as personalidades da dupla protagonista como um ritmo e escala de ação na linha do que se pode encontrar num blockbuster da Marvel.

"O facto de ser televisão não quer dizer que não possa ser tão impactante como seria num filme. Trabalhámos nisso de forma igualmente dedicada e depositámos todo o nosso sangue, suor e lágrimas", explica o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. "Por isso é que o início do primeiro episódio é tão explosivo", assinala. "Pensámos que se vamos fazer uma série com o Falcão e o Soldado do Inverno, no mínimo temos de começar com a melhor sequência de ação que já vimos", diz, referindo-se às perseguições e combates aéreos que dominam os minutos iniciais.

Esse acesso de adrenalina não é, no entanto, a nota dominante numa narrativa que também explora uma vertente dramática - nem sempre tão palpável na experiência mais compacta de um filme. Kari Skogland ("A História de uma Serva"), que dirigiu os seis episódios, conta que as inspirações tanto vieram da obra do realizador David Lean ("Doutor Jivago", "Lawrence da Arábia") como de "O Cowboy da Meia-Noite", entre outras referências cinematográficas.

"Tive um olhar amplo, juntei vários elementos num caldeirão e tentei criar algo único com a nossa assinatura visual", explica. "Tivemos de mergulhar a fundo nas personagens mantendo-nos fiéis a elas. E pensámos em como o fazer numa forma que também se reflete na câmara, no tipo de planos escolhidos, naquilo que queríamos focar".

"Há um certo código de honra entre eles"

"Vamos saber quem é que eles realmente são. Sabemos um pouco sobre o pobre Bucky Barnes e aquilo por que passou. De Sam Wilson, para além do facto de que ele gosta do seu trabalho, de que tem um forte código moral e de que já lidou com stress pós-traumático, não sabíamos assim tanto. Por isso, temos uma oportunidade de ir mais fundo", realça Kevin Feige.

Sebastian Stan, ator que encarna o Soldado do Inverno, sublinha que a sua personagem também é muito marcada pela experiência de stress pós-traumático. "E também foram ambos soldados, certo? Esses são elementos que os unem. E depois há um certo código de honra entre eles. Embora tenham ideias e opiniões diferentes sobre as coisas, há ali um respeito mútuo", refere.

Anthony Mackie interpreta o Falcão e destaca tanto a evolução do super-herói nesta fase como "o mergulho no passado, na família e no contexto" de Sam Wilson, o seu alter ego, "o que tornará a personagem mais forte aos olhos do público". E assim, este regresso também pode ser visto como um recomeço, com um olhar novo sobre os protagonistas.

Além da dupla, a série conta com mais nomes familiares do Universo Cinematográfico Marvel, caso de Sharon Carter (Emily VanCamp) ou Zemo (Daniel Brühl), ambos de volta depois de algumas aventuras cinematográficas. Mas "O Falcão e o Soldado do Inverno" também marca a estreia de John Walker (Wyatt Russell), personagem que muitos fãs da BD identificarão facilmente mas sobre o qual convém não avançar muito, para não revelar demasiado a espectadores que queriam ser surpreendidos.

Não que a surpresa tarde assim tanto a chegar para quem vir o primeiro episódio, já disponível na plataforma de streaming Disney+, ao qual nem falta um final a deixar muitas perguntas para o segundo. Afinal, há toda uma tradição de cliffhangers a manter...

Trailer de "O Falcão e o Soldado do Inverno":