Depois de uma temporada, a minissérie "Dexter: New Blood", protagonizada por Michael C. Hall, o serial killer favorito do público, vai chegar ao fim, adianta o TV Line. Segundo o site, o Showtime decidiu colocar um ponto final da produção, apesar de a segunda temporada já estar em desenvolvimento.

Apesar do cancelamento, a união do Showtime ao Paramount+ pode abrir novas portas para a história de Dexter. De acordo com o TV Line, o serviço de streaming poderá avançar com novas produções, incluindo uma prequela sobre a adolescência do protagonista.

A primeira temporada de "Dexter: New Blood" conquistou os espectadores e registou uma das melhores audiências do canal norte-americano, com uma média de oito milhões de espectadores por semana. Em Portugal, a minissérie pode ser vista na HBO Max.

Produzida pela Showtime, "Dexter: New Blood"conta com produção executiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn e Sara Colleton.

"Passados 10 anos depois de Dexter desaparecer no olho do furacão Laura, esta série especial mostra-o a viver com um nome falso, na pequena cidade fictícia de Iron Lake, em Nova Iorque. Dexter pode estar a abraçar a sua nova vida, mas na sequência de eventos inesperados nesta comunidade unida, o seu Passageiro das Trevas regressa inevitavelmente", resume a HBO Max.