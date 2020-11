"Amor com Data Marcada" é o mais recente sucesso da Netflix. O filme protagonizado por Emma Roberts e Luke Bracey estreou-se no passado dia 28 de outubro e tem estado em destaque no ranking diário do serviço de streaming - esta terça-feira, dia 3 de novembro, liderava o top de filmes mais vistos na plataforma.

A narrativa acompanha Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey), que odeiam feriados e dias festivos. "Eles estão constantemente solteiros, sentados na mesa das crianças ou presos a encontros estranhos. Mas quando estes dois estranhos se encontram num Natal particularmente mau, fazem um pacto para serem o 'holidate' um do outro em todas as ocasiões festivas durante o ano seguinte", explica o serviço de streaming.

"Eles só querem companhia para gozar com os outros em certas datas. Sem pressão. Sem romance. Sem hipóteses de amor", resume a Netflix na sinopse do filme.

Leia algumas das reações: