A série mexicana, que é descrita como uma mistura de "Gossip Girl" e "Sex Education", decorre numa moderna escola. "Quando um hacker começa a divulgar os segredos mais íntimos dos alunos do Colégio Nacional, a ordem social da escola é virada do avesso", explica a Netflix.

"Os alunos mais populares são gozados, os párias ganham estatuto, e todos são suspeitos. Sofia, uma solitária sabichona com queda para a dedução, terá de correr contra o relógio para apanhar o hacker antes que ele divulgue mais segredos. Pelo caminho, aprenderá a fazer amigos, a ter empatia e — quem sabe? — talvez até se apaixone", acrescenta o serviço de streaming.

Já na segunda temporada, os jovens Luis, Cabe e Sofía prometem dar que falar "Começou um novo semestre no Colégio Nacional e parece que todos se esqueceram do que se passou com Luis... até que alguém assume o controlo das redes sociais dele e começa a ameaçar vingar-se de todos os que lhe transformaram a vida num inferno. Cabe novamente a Sofía descobrir quem é o culpado, à medida que cada ato de vingança se intensifica e muda as vidas dos personagens para sempre", adianta a Netflix.