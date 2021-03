Realizado por Miguel Arteta, "Dia do Sim" estreou-se no passado dia 12 de março na Netflix e entrou diretamente para o ranking diário do serviço de streaming.

O filme acompanha uma mãe e um pai que costumam dizer 'não' decidem, com algumas regras, concordar com os pedidos loucos dos seus filhos, num dia cheio de diversão e aventuras. "Fartos da sensação de terem sempre de dizer que não aos seus filhos e colegas, Allison e Carlos decidem instaurar um 'Dia do Sim', em que os filhos têm o direito de ditar as regras durante 24 horas", resume a Netflix.

"Mal imaginam eles que isso os irá levar numa aventura de loucos por Los Angeles, que acaba por tornar a família mais próxima do que nunca", remata o serviço de streaming.

O elenco conta com Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo Castro e Molly Sims.