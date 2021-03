Luciano Cadô foi um dos protagonistas da ronda de "Provas Cegas" desta semana do "The Voice : la plus belle voix", a versão francesa do programa de talentos.

Na sua audição, o concorrente interpretou o tema "Grace Kelly", de Mika, e conquistou os jurados Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine e Florent Pagny. "É um animal", frisou um dos mentores do The Voice : la plus belle voix".

O vídeo da atuação soma já mais de 140 mil visualizações e dezenas de partilhas nas redes sociais.

Veja o vídeo: