"The Voice Kids" aproxima-se do fim, mas Catarina Furtado já tem planos para o futuro. Em comunicado, a RTP1 confirmou que a apresentadora está a preparar um novo projeto, que se estreia brevemente no pequeno ecrã.

" É Urgente o Amor" será a próxima aposta do canal e é descrito com um programa "sincero, emotivo e inspirador". "Nunca sentimos tanta falta de estar perto de quem mais gostamos. De agradecer a todos aqueles que dão sem esperar nada em troca, que tornam o mundo melhor. E ninguém melhor que Catarina Furtado para nos dar a conhecer todas as pessoas inspiradoras com as quais nos iremos cruzar neste novo formato", adianta a RTP1.

"É um formato original onde poderei ajudar a surpreender, através de momentos musicais únicos, pessoas que transformam os nossos dias", sublinha Catarina Furtado.

A RTP1 revela ainda que o novo programa pretende "celebrar a vida e o amor". "Características também comuns a Catarina Furtado que, pela sua mão, nos irá trazer os protagonistas destas homenagens a pessoas comuns ou instituições", remata o canal.

Veja o teaser: