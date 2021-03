Eduardo Madeira, que nos últimos anos tem feito parte de vários projetos da RTP1, aceitou o desafio de Cristina Ferreira e será um dos protagonistas do novo programa diário da TVI. O humorista vai estar ao lado da apresentadora em "Cristina ComVida", que se estreia na próxima segunda-feira, dia 29 de março.

"Tive de pensar um bocadinho, porque estava em negociações com a RTP, para uma nova série, e porque tenho uma grande relação de amizade com e respeito com o [José] Fragoso [diretor de programas da RTP]. Como é óbvio, era necessário ponderar bem e não foi uma decisão fácil", contou Eduardo Madeira à revista TV 7 Dias.

À publicação, o humorista confessou que está entusiasmado com o novo projeto. "A ligação com a RTP era longa e com muitos momentos marcantes. Mas o convite da Cristina foi feito de uma forma que me deixou entusiasmadíssimo", frisou.