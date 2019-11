O elenco de "The Rookie", uma das séries mais diversas em Hollywood no pós-Me Too, foi "afetado" pela saída inesperada de Afton Williamson, disse à Lusa o showrunner Alexi Hawley em Los Angeles.

A atriz que interpretava Talia Bishop, agente encarregue de treinar o protagonista John Nolan (Nathan Fillion), deixou a produção da ABC depois de se queixar de conduta sexual inapropriada do ator Demetrius Grosse, e de racismo da cabeleireira responsável Sally Nicole Ciganovich. "[A saída da Afton] afetou a série e afetou-nos a nós", afirmou Alexi Hawley. "Não há muito que eu possa dizer que seja produtivo além da investigação exaustiva que foi feita e os seus resultados", afirmou, referindo-se à inquirição da produtora eOne sobre o sucedido, e que acabou por ilibar Demetrius Grosse. Após a conclusão dessa investigação, conduzida por uma sociedade de advogados, Afton Williamson lamentou o resultado e disse que a indústria teria de fazer mais no futuro para proteger os atores de assédio e discriminação. A polémica aconteceu depois de "The Rookie" ter sido elogiada pela diversidade étnica e de género do elenco e da equipa técnica, na primeira temporada, em que metade dos argumentistas eram mulheres. A equipa de edição foi exclusivamente feminina e houve oito produtoras nos primeiros 13 episódios. Continuar a ler "Obviamente foi algo inesperado e tivemos de fazer ajustamentos à forma como estávamos a contar a história", disse o 'showrunner' Alexi Hawley. Afton saiu no verão e obrigou os escritores a afastarem a sua personagem, algo que o protagonista Nathan Fillion considerou ter sido feito corretamente. "Tivemos sorte porque havia uma linha narrativa que tinha sido introduzida e que permitiu que a personagem Talia Bishop saísse de forma credível", disse o ator, em conversa no estúdio onde decorrem as gravações. "Não tivemos que inventar uma saída, foi parte natural do processo de uma história que tínhamos introduzido". Nos primeiros episódios da segunda temporada, John Nolan não sabe quem irá substituir a agente que o treina, e essa resposta chega no quarto episódio com a introdução de Nyla Harper, interpretada por Mekia Cox. "Acabou por nos dar uma oportunidade de nos debruçarmos sobre uma narrativa diferente", explicou Alexi Hawley, "e desenhar uma personagem que foi mesmo feita para esta temporada". Segundo ele, Harper é "alguém que está a passar por uma jornada que tem impacto na sua relação com o Nolan, e de certa forma pode ajudá-lo a brilhar". No entanto, Harper é uma agente muito diferente de Bishop, com pouca vontade de treinar o novato de 45 anos, algo que Nathan Fillion considerou interessante. "O que gosto na jornada do Nolan é que está cheia de desafios. Ele não entra nesta nova carreira a pensar que como tem toda aquela experiência de vida isto será fácil", afirmou. "A Harper será o seu desafio número um nesta temporada". A escrita da nova personagem baseia-se na realidade do ex-polícia que trabalha na série como escritor e que teve algumas missões sob disfarce, adiantou Alexi Hawley. "São coisas duras", disse. "Quando se está em missão mente-se o tempo todo. Conseguir ir para casa ao fim de semana e imaginar ser uma pessoa normal é irreal". A segunda temporada de "The Rookie" é transmitida no AXN Portugal à quarta-feira à noite.