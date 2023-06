A sétima temporada de "Elite" estreia-se a 20 de outubro, anunciou a Netflix este sábado, dia 17 de junho, durante o evento Tudum.

Na apresentação em São Paulo, André Lamoglia destacou as novas caras do elenco. Anitta, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin e Maribel Verdu vão juntar-se aos protagonistas no colégio Las Encinas.

Nadia Al Saidi, que interpretou Sonia na temporada seis, e Omar Ayuso, que interpretou Omar nas temporadas 1, 2, 3, 4 e 5, vão regressar aos seus papéis nos novos episódios.

Criados por Carlos Montero e Jaime Vaca, os novos episódios da sétima temporada vão ser realizados por Lino Escalera, Menna Fité, Roger Gual e Ana Vázquez.

Veja o teaser: